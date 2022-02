Cassano, una piazzetta intitolata al cavaliere Biagio Tancredi

Su proposta del sindaco Gianni Papasso, che ha relazionato in merito, la giunta comunale ha deliberato di richiedere l’autorizzazione al Prefetto di Cosenza per procedere all’intitolazione al cavaliere Biagio Tancredi, imprenditore agricolo, sindacalista, nato il 2 agosto 1903 a San Severino Lucano in provincia di Potenza e deceduto in Cassano All’Ionio il 6 marzo 1997, la piazzetta ubicata in un’area confinante a Nord-Ovest con Via Brindisi, a Nord-Est con via Modena e a Sud-Est con Via Fiume della Frazione Lauropoli del Comune di Cassano All’Ionio, che non presenta alcuna denominazione, per come certificato dall’Ufficio tecnico Comunale.

A sostegno del deliberato, viene sottolineato che il cavaliere Biagio Tancredi è stato uno dei personaggi più esemplari del Comune di Cassano all’Ionio, punto di riferimento per l’intera comunità. Con il suo impegno e la sua dedizione al lavoro è stato capace, a partire dal 1950, ad ampliare la propria azienda di famiglia, avviando la messa in opera dell’agricoltura intensiva che, per la realtà storica, venne intesa come una vera e propria rivoluzione, contribuendo in larga misura ad alleviare la piaga della mancanza di lavoro nel settore agricolo. Nell’atto dell’esecutivo cassanese, si evidenzia, inoltre, che Biagio Tancredi è stato un uomo coraggioso, di sistema e di gruppo, con lo sguardo sempre proiettato verso il futuro e l’innovazione, coniugando l’attività di imprenditore agricolo con quella di cittadino impegnato, prodigandosi in azioni che potessero contribuire al miglioramento della sua categoria, della sua azienda e della sua comunità.

Oltre ad essere stato un fervente rappresentante dei lavoratori del comparto agricolo, partecipando a numerose giornate di sciopero e alle lotte contadine, il cavalier Tancredi è stato vicepresidente, consigliere fondatore o di presidente di associazioni di categoria come il Consorzio Agrario Provinciale di Cosenza, l’Associazione Provinciale Allevatori Ovini, vicepresidente dell’Unione Agricoltori di Cosenza, della Bruzia e dell’Aprol, consulente del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Durante la sua proficua e lunga attività di agricoltore e sindacalista di settore, si è rapportato, condividendone linee di indirizzo o promuovendo soluzioni ai tanti problemi del comparto, con ministri, parlamentari, assessori regionali, ricercatori e professori universitari.

Il cavaliere Tancredi nel 1949 ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale del Comune di Cassano All’Ionio e per il suo attivismo, la sua lungimiranza, le sue capacità imprenditoriali e per la sua intensa attività sindacale a favore dei lavoratori agricoli, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, come, in particolare la nomina, da parte del Presidente Saragat di Cavaliere della Repubblica il 26 marzo del 1966 e di Cavaliere Ufficiale della Repubblica, da parte del Presidente Cossiga, il 27 Dicembre del 1987. L’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato di apporre agli estremi della piazzetta individuata appropriate targhe segnaletiche di materiale resistente con l’indicazione della denominazione.