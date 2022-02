Reggio, inaugurata area dedicata a Gaetano Cingari

Largo Ponte Nuovo, da stamane, si chiama Largo Gaetano Cingari. La cerimonia d’intitolazione di un luogo simbolo per l’esistenza dello storico e politico reggino, nato e cresciuto al Rione Ferrovieri, si è svolta alla presenza degli assessori Angela Martino, Rocco Albanese e Demetrio Delfino, dei consiglieri comunali Franco Barreca e Pino Cuzzocrea, del presidente della Commissione Toponomastica, Domenico Cappellano, dei familiari e degli amici di una figura iconica per la cultura e l’attività sociale, politica e civile cittadina.

"Con tanta emozione e sincera riconoscenza verso la figura del professore Gaetano Cingari l’Amministrazione comunale ha pensato di intitolare a questa figura eccelsa di intellettuale e militante politico un largo della città" ha detto l’assessora Angela Martino. "Con piacere accogliamo i suoi familiari che, ormai, vivono fuori città in questa che è un’occasione per ricordare a Reggio la sua storia e l’importanza di personaggi che hanno fatto davvero tantissimo per l’Italia".

"Gaetano Cingari è stato un rigorosissimo storico, un militante appassionato nelle fila prima del Partito d’Azione, poi di quello Socialista e, infine, da indipendente, del Pds. Prese parte anche al Consiglio repubblicano che si riunì, nel 1945, per appoggiare la scelta repubblicana nel referendum del 1946. Insomma, Cingari fu vanto e orgoglio per la nostra città di fronte all’intera nazione" ha ricordato l'assessora. "Dunque è una giornata importantissima per Reggio. La memoria va coltivata, incentivata e tutto quello che potremo fare, come amministrazione, affinché le giovani generazioni abbiano modelli come il professore Cingari, noi lo faremo".