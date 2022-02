Dimissioni di massa al Sant’Anna Hospital: sospese le attività chirurgiche

Il Sant’Anna Hospital di Catanzaro continua a vivere momenti bui e, purtroppo, a farne le spese sono sempre i pazienti. Il problema, questa volta, sarebbe sorto in corsia dove - da una presunta incomprensione tra i medici - è partita una dimissione di massa che avrebbe infine costretto a sospendere le attività chirurgiche programmate.

Una “soluzione” che sarebbe stata notificata alla Regione, all’Asp del Capoluogo e al Sindaco in una missiva inoltrata nella giornata di venerdì scorso.

Da quanto si apprende, già nel mese di gennaio si respirava aria di tempesta nell’eccellente clinica dopo che la proprietà non ha inteso rinnovare la fiducia ai precedenti vertici nominandone di nuovi.

Dunque si tratterebbe di questioni interne che non avrebbero nulla a che fare con il recente passato e con la protesta scaturita per il mancato accreditamento (QUI) ma che, a causa della consistente carenza di personale, lascia in sospeso i malati in attesa di essere operati, alcuni dei quali già presenti in struttura e bloccati anche a causa di un focolaio da Covid-19 accertato nei giorni scorsi.