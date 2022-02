Tragedia a Catanzaro: muore schiacciato da un cancello scorrevole

Tragedia a Catanzaro dove una persona è rimata schiacciata da un cancello di circa 15 metri di lunghezza per tre di altezza che ha scarrellato travolgendo la vittima.

Il drammatico avvenimento si è registrato su viale Magna Grecia. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe stata istantanea.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Suem118 per constatare il decesso. Presenti anche i Vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro che sono in attesa del magistrato per l'autorizzazione a rimuovere il cancello e a recuperare la salma.