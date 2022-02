Serie B: Ternana-Reggina 2-0: per gli amaranto è ancora notte fonda

(Foto: Reggina 1914)

Inizia con una sconfitta, la terza consecutiva, l'avventura di Roberto Stellone sulla panchina della Reggina, che cade anche a Terni e resta a 23 punti, due sopra la zona playout. Stellone schiera la sua prima formazione con il 4-2-3-1, Micai torna titolare in porta, Folorunsho esterno destro con Cortinovis e Bellomo dietro l'unica punta Montalto. La Ternana risponde con il 4-3-3, Lucarelli tiene fuori Donnarumma e schiera Pettinari, Peralta sostituisce lo squalificato Falletti.





di G.S.M.

Il primo tempo inizia in maniera abbastanza lenta, con le due squadre che cercano di studiarsi, aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Un solo punto separa le due squadre in classifica, la Reggina cerca punti per muovere la classifica, ormai ferma da troppo tempo.

Al primo affondo, la Ternana passa in vantaggio: è il 12', Partipilo manovra sulla destra, serve al centro Pettinari che si infila tra Aya e Adjapong e batte Micai con un sinistro al volo.

Tre minuti dopo, la Ternana raddoppia: l'azione parte ancora da Partipilo che, sempre sulla destra, scarta Di Chiara e crossa al centro, Pettinari gira di testa ma Micai vola e respinge corto, sulla palla si avventa Palumbo che insacca.

In tre minuti, la Reggina subisce un uno-due che la mette al tappeto. La Ternana cerca di approfittare dello sbandamento degli amaranto e continua ad attaccare, al 17' Pettinari anticipa Adjapong, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Due minuti dopo è Micai a deviare in angolo una girata di Capuano da dentro l'area, salvando i suoi dal tracollo. Al 28', Defendi crossa dalla destra ancora per Pettinari, sulla cui girata di destro Micai risponde ancora presente.

La Reggina è totalmente in confusione, riesce ad imbastire un'azione degna di nota solo al 33', quando Adjapong crossa per Montalto, l'attaccante gira di testa sul secondo palo, dove Bellomo non può arrivare.

Un minuto dopo, Di Chiara dalla sinistra mette al centro per Folorunsho, che gira di testa ma manda sul fondo. Al 41' Lucarelli è costretto a sostituire Celli per infortunio, al suo posto Ghiringhelli. Al 46', la Reggina non restituice palla dopo che la Ternana l'aveva messa fuori per un problema a Partipilo, Di Chiara crossa dalla sinistra, ma Folorunsho non riesce a deviare di testa. Il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero, doppio vantaggio per la Ternana, Reggina davvero in difficoltà.

Nessun cambio nell'intervallo, la ripresa inizia con un calcio d'angolo per la Reggina, battuto male, sulla ripartenza Adjapong riesce ad intervenire. La Reggina fatica ancora a ripartire e quando lo fa c'è molta confusione. Al 52', prima vera occasione per la Reggina, Folorunsho devia di testa su angolo, Iannarilli salva sulla linea.

Un minuto dopo, Montalto prova a sorprendere Iannarilli da 60 metri, la palla finisce sopra la traversa. Al 60', la Reggina sostituisce Bianchi e Adjapong con Kupisz e Lakicevic, mentre al 66' Agazzi e Koutsoupias vengono sostituiti da Proietti e Diakitè. Al 68', Cionek devia di testa da un corner, palla di poco a lato. Due minuti dopo, Pettinari sfrutta un errore di Cionek ed entra in area, ma colpisce male e la palla finisce sul fondo.

Al 71' la Reggina resta in 10, brutto fallo di Bellomo su Proietti e rosso diretto. Al 75', Stellone sostituisce Cortinovis con Tumminello, un minuto dopo, nella Ternana Paghera e Capone al posto di Defendi e Peralta. Al 78', Cionek devia con un braccio una palla calciata da Paghera, l'arbitro viene richiamato dalla VAR e assegna il rigore.

Dal dischetto, Micai riesce a deviare il tiro di Partipilo e il risultato resta di 2-0. Doppia sostituzione nella Reggina all'82', Hetemaj e Denis al posto di Folorunsho e Montalto. Nei minuti di recupero non succede praticamente nulla, la Ternana gestisce palla e porta a casa il risultato.

Altra sconfitta per gli amaranto, inizia in salita il percorso di Stellone, che dovrà da subito lavorare tanto per invertire la tendenza.

Dopo la partita, ha parlato solo il presidente Luca Gallo, che annuncia:

"Da domenica sera la squadra va in ritiro, con il tecnico e la squadra abbiamo preso questa decisione. Abbiamo deciso di ricompattarci per trovare gli stimoli per tirarci fuori dalla situazione. Spero che questo possa servire a svoltare e possa bastare".

IL TABELLINO



TERNANA-REGGINA 2-0 (12' Pettinari, 15' Palumbo)

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (76' Paghera), Sorensen, Capuano, Celli (41' Ghiringhelli); Koutsoupias (66' Diakitè S.), Agazzi (66' Proietti), Palumbo; Peralta (76' Capone) Partipilo; Pettinari. a disposizione: Krapikas, Furlan, Rovaglia, Bogdan, Boben, Capanni, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong (60' Lakicevic), Aya, Cionek, Di Chiara; Bianchi (60' Kupisz), Crisetig; Bellomo, Folorunsho (82' Hetemaj), Cortinovis (76' Tumminello); Montalto (82' Denis). a disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Giraudo, Loiacono, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Stellone

Ammoniti: Pettinari, Agazzi, Palumbo (T), Montalto, Crisetig, Cionek (R)

Espulso: al 71' Bellomo (R) per gioco violento