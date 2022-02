Covid. In Calabria contagi in calo ma si contano altre nove vittime

Contagi da Covid-19 ancora in calo in Calabria. Sono infatti 1.268 i nuovi positivi accertati oggi, 5 febbraio, e sono stati scoperti a fronte di 7.952 tamponi analizzati.

Un netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi e alla giornata di ieri, quando in case erano 1.412 (QUI), mentre non si ferma la conta delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state 9. Solo nel Reggino, purtroppo, sono stati accertati 6 decessi, mentre altri due nel Vibonese e uno nel Crotonese.

La provincia di Reggio Calabria ottiene al contempo il primato per i contagi, che sono 618, e al suo seguito c’è la provincia di Crotone (+263), poi quella di Catanzaro (+213), Cosenza (+129) e infine quella di Vibo Valentia (+44). Da fuori regione è stato segnalato un solo nuovo contagiato.

Gli attuali positivi sono in tutto 41.586 (-554).Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 178.709, mentre i decessi totali sono 1.933.

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 378 persone (- 10), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 23 pazienti (+1). I guariti di oggi sono 1.813, per un totale di 135.190 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 69.959 (+618), mentre i casi attivi sono 9.248. Di questi: 9.108 in isolamento, 131 in reparto e 9in rianimazione. Complessivamente, sono 60.124 i guariti e 587 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 43.111 (+129), mentre i casi attivi sono 10.879. Di questi, 10.720 sono in isolamento, 150 in reparto ed 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.415 guariti e 817 deceduti. L' Asp di Cosenza comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regioni.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 24.855 (+213), mentre i casi attivi sono 6.979. Di questi, 6.912 in isolamento, 63 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 17.668 i guariti e 208 decessi.

Nel Vibonese i casi covid salgono a 21.468 (+44) mentre gli attivi sono 11.335. Di questi: 11.325 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.987 i guariti e 146 i deceduti.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 17.563 (+263) mentre gli attivi sono 2.977, di cui 2.956 in isolamento domiciliare e 21 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 14.421 i guariti e 165 i deceduti.