Positivo al Covid viola la quarantena e se ne va in giro in auto, denunciato

Positivo al Covid e dunque obbligato a rimanere in quarantena nella sua abitazione è stato fermato in auto da una pattuglia dei carabinieri sai quali non è rimasto altro che denunciarlo in stato di libertà.

È questo uno dei risultati della serie di controlli messi in campo dai militari di Gioia Tauro, rivolti proprio alla verifica del rispetto delle nuove disposizioni sul possesso del green pass.

Da inizio anno l’attenzione dei carabinieri si è concentrata nei principali luoghi di aggregazione come esercizi pubblici, con particolare riguardo a bar, ristoranti e palestre ma anche le stazioni degli autobus.

In questo quadro, oltre duemila sono state le persone controllate, undici delle quali sanzionate perché senza certificazione verde e altre sei perché si trovavano all’interno di locali senza indossare la mascherina.

Nel complesso, 180 sono stati invece gli esercizi pubblici sottoposti a verifica, e solo in due di questi sono state riscontrate violazioni alle normative anti Covid-19.

Un bilancio che i carabinieri definiscono tutto sommato positivo e che denota, almeno all’interno delle attività commerciali, un sostanziale rispetto delle prescrizioni sinora in vigore.