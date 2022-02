Crotone. Allacci abusivi alla rete idrica, quattro denunce

Sono quattro le denunce per furto aggravato. Gli agenti del Pasi della Questura di Crotone, con il personale della Congesi, hanno infatti eseguito diversi controlli in attività economiche del capoluogo, in particolare in una pizzeria, una paninoteca, un asilo nido e un laboratorio artigianale.

I poliziotti hanno quindi rilevato l’allaccio abusivo alla rete idrica pubblica ed i titolari delle quattro attività commerciali sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.