Badolato. Impianto lavorazione inerti e cava in zona vincolata, scattano i sigilli

Sigilli a un impianto di lavorazione inerti e a una cava perché senza autorizzazioni. È successo a Badolato dove i carabinieri della stazione forestale di Davoli hanno effettuato dei controlli in località don Luca-Chianti e Fiumarella, in una zona collinare all’interno di un'area sottoposta a vincoli, nei pressi del torrente Vodà.

L’impianto, con almeno 7mile metri cubi di materiale lavorato e la cava di circa 4.500 metri quadri, sono stati realizzati senza alcuna autorizzazione e per questo sequestrati.

I militari hanno inoltre cautelato, su richiesta della Procura della repubblica di Catanzaro, i mezzi meccanici utilizzati per l’estrazione e il trasporto e contestato una multa per violazione delle norme in materia di vincolo idrogeologico. Il procedimento attualmente pende nella fase delle indagini preliminari.