Sciopero dei lavoratori di Poste Italiane

È sciopero per i lavoratori di Poste italiane. La Slc Cgil ha infatti indetto lo sciopero delle prestazioni aggiuntive e di straordinario.

All’origine della protesta c’è la carenza di personale, situazione per cui in Calabria diversi uffici hanno aperto a giorni alterni, e in alcuni casi sono stati soppressi i turni pomeridiani.

“La sicurezza sui posti di lavoro è ridotta ai minimi termini e molte volte è necessario chiedere interventi agli organi esterni competenti per ripristinare le condizioni minime”, scrive il sindacato che poi lancia l’allarme sulla mancanza di confronti tra la società e le organizzazioni sindacali.