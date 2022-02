Sparatoria sul lungomare di Diamante, ferito barista

Una persona, un barista di circa 60 anni, Stefano Perugino, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta questa sera, poco dopo le 20, in un locale del lungomare di Diamante, nel cosentino.

Da quanto finora appreso, il tutto sarebbe accaduto al culmine di una lite per futili motivi, in pratica per un’auto che sarebbe stata parcheggiata davanti al suo locale, impendendone così l’accesso.

Il ferito è stato soccorso da alcuni dei presenti e poi portato nell’ospedale del capoluogo bruzio, dov’è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Lo sparatore, invece, si sarebbe allontanato insieme ad un’altra persona che era in sua compagnia.

Sul luogo, per le indagini, i carabinieri della stazione locale e di Scalea che stanno ricercando anche il presunto responsabile.

Appreso del ferimento il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno ha convocato in Comune, per domani, alle 10, la Giunta, i capigruppo in Consiglio, sacerdoti, dirigenti scolastici e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

“È il momento di reagire e chiamare a raccolta i rappresentanti delle istituzioni e dei presidi sociali ed educativi della nostra comunità” ha affermato sui social il primo cittadino.

Magorno, riferendosi a Diamante come ad una “comunità sana” ha ribadito che la città “vuole e deve rifiutare ogni forma di prevaricazione e di violenza ed è per questo necessario chiamare a raccolta tutte le sue componenti per dare una risposta chiara e forte e avviare un percorso comune rivolto innanzitutto alle giovani generazioni”.