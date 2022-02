Serie B. Un Crotone rivoluzionato alla prova del Cittadella: Modesto suona la carica

Francesco Modesto e Gianni Vrenna

L’Fc Crotone ci ha abituati alle grandi sorprese, ma mandare a casa dieci giocatori a fine girone d’andata e, in sette giorni, ingaggiarne altri undici per il girone di ritorno è stata una rivoluzione tecnica che nessuno si aspettava. Una “sferzata”, inflitta dal presidente, Gianni Vrenna, a “giocatori che militavano a Crotone già da diversi anni” e altri arrivati per un campionato di prestigio, che si sono ritrovati con 13 punti e in piena zona retrocessione, a fine girone di andata.





di Giuseppe Romano

Una metamorfosi non causata solo da dati numerici, evidenti in classifica, ma da altri fattori valutabili “negativi”, all’interno del gruppo.

Un mercato di “riparazione” vivace, pari a quello estivo, con calciatori di valore che non hanno portato squilibri alla cassa. Tutto con la collaborazione attiva del direttore sportivo, Beppe Ursino.

Un meccanismo collaudato che ha concesso al Crotone tre campionati di serie A, con dettagli di inventiva e qualità, utili a fare la differenza nei calciatori giovani e nelle plusvalenze.

Dopo questo “vento di tramontana” che ha spazzato quanto c’era di buono e non, in casa rossoblù “è arrivata gente motivata a darci una mano per uscire da questa classifica che ci vede nei bassi fondi, e lo abbiamo fatto per accontentare il Mister (Modesto) in tutti i reparti. Ora, bisogna cambiare passo cominciando dalla partita allo ‘Scida’ contro il Cittadella”.

È questo il messaggio forte espresso dal presidente Gianni Vrenna, che carica di maggiore responsabilità allenatore e giocatori: “Di responsabilità me ne sono prese sempre, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene e sono consapevole che ancora non si naviga nell’oro”, ribatte il tecnico rossoblù.

Vladimir Golemic il più atteso tra i nuovi arrivati, anche da mister Modesto: “Un giocatore di esperienza. Conosce bene l’ambiente, e ritrova pure qualche suo ex compagno di squadra. È come se non fosse mai andato via”.

Un punto di riferimento importante per riordinare la difesa. È chiaro che il tempo per organizzare al meglio le caratteristiche di tutti non è facile.

In attacco le soluzioni offensive saranno affidate a Samuele Mulattieri, classe 2000 che, assieme a Lucca del Pisa, è bloccato a sei gol.

Al tecnico pitagorico spetta trovare le giuste dinamiche di gioco per riportarlo al gol: “Mulattieri è un ragazzo, appena ventenne. Ha subìto infortuni, Covid e non si trova in condizione da super star. Non sarebbe giusto sovraccaricarlo di responsabilità. Per il Crotone sarà un giocatore importantissimo, come tutti gli interpreti di questa squadra: è volenteroso, sa fare i gol, si allena bene, e sono certo che prima o poi darà il contributo che tutti ci aspettiamo”.

È questa la speranza dei tifosi! Ricominciare in fretta a trovarsi in condizioni di tenere l’intensità della gara e riprendere la corsa nella classifica dei cannonieri.

Il match col Cittadella presenta qualche insidia che mister Modesto pensa di affrontare ricordando ai suoi giocatori “quanto è importante giocare in casa, dare valore ai risultati conseguiti nelle ultime tre partite (Pordenone, Como, Parma), alzare l’autostima e non sottovalutare con quale velocità il Cittadella s’inserisce nella fase offensiva”.

C’è nel tecnico crotoniate la consapevolezza che “da qua alla fine è una rincorsa a fare punti”.

I CONVOCATI

Sono 48 i convocati per il match Crotone-Cittadella di domani (ore 14.00) allo “Scida” per la 21ª giornata della Serie BKT.

Crotone: Portieri: Festa, Saro, Tornaghi; Difensori: Serpe, Cuomo, Golemic, Mondonico, Calapai, Schnegg, Nicoletti, Nedelcearu, Sala, Paz, Mogos; Centrocampisti: Vulic, Estevez, Kone, Schirò, Awua; Attaccanti: Mulattieri, Marras, Kargbo, Borello, Cangiano, Maric.

Cittadella: Portieri: Manfrin, Maniero; Difensori: Benedetti, Cassandro, Del Fabro, Donnarumma, Frare, Mattioli, Perticone, Visentin; Centrocampisti: Branca, Danzi, Laribi, Mastrantonio, Mazzocco, Vita; Attaccanti: Antonucci, Baldini, Beretta, Okwonkwo, Tavernelli, Tounkara, Varela.

L’ARBITRO

Arbitro: Eugenio Abbattista, sezione di Molfetta; 1° Assistente: Marchi di Bologna; 2° assistente: Nuzzi di Valdarno (FI). IV uomo: Di Cicco di Lanciano; VAR: Sig. Sacchi di Macerata; AVAR: Dei Giudici di Latina.

DOVE VEDERLA

Sul Satellite Sky, match visibili tramite i canali Sport e Calcio - NOW TV. In streaming su Dazn.