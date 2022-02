Operazione “Truck & Bus”: intensificati i controlli della Roadpol

Tra il 7 ed il 13 febbraio saranno intensificati i controlli stradali in tutta Europa, nell'ambito del progetto transnazionale "Truck & Bus" messo a punto dalla Roadpol, rete di cooperazione tra le polizie stradali dei paesi dell'Unione Europea. I controli saranno estesi in tutti i paesi membri (ad esclusione di Grecia e Slovacchia) assieme a Svizzera, Serbia, Turchia e l'Emirato di Dubai.

"Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche" viene spiegato nel comunicato. "L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo Roadpol".

"Durante le giornate di controlli, gli agenti della Polizia Stradale procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria" viene spiegato ancora. "A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale, in particolar modo nelle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale e per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore, l’effettuazione di mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus".