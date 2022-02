Sicurezza del territorio, Terranova chiede fondi per circa 1 milione

Approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio – Località Zaffarana” predisposto dall’Ufficio tecnico Comunale per un importo complessivo di 975 mila euro. Una procedura da portare a termine con urgenza per intercettare questa tipologia di investimenti assegnati ai Comuni.

Così il Vice sindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia, informa sull’operatività dell’Amministrazione comunale per aderire all’iniziativa prevista dall’avviso pubblico sulla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“Si tratta di un ulteriore tassello – afferma Smiriglia – nell’ampio progetto di ristrutturazione urbana della nostra comunità per conciliare esigenze di sicurezza, lavoro e rilancio economico. Ciò richiede un complesso lavoro tecnico e burocratico rallentato dai tempi della pandemia, ma via via la geografia dei lavori pubblici a Terranova va espandendosi per non lasciare indietro nessuno”.