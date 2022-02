Covid, diminuiscono i contagi (+1.412) ma non i decessi (+11)

Dopo due giorni di risalita, i casi di coronavirus in Calabria sono nuovamente scesi. Una diminuzione significativa, in quanto si è passati dagli oltre duemila casi degli ultimi giorni a "soli" 1.412 nuovi contagi accertati, a fronte di 1.100 guariti e ad una diminuzione di 16 degenti in ospedale. Non accennano a calare, invece, i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.



Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+630), seguita da Catanzaro (+272), Vibo Valentia (+234), Crotone (+157) e Cosenza (+118). I restanti casi, invece, provengono da altra regione o stato (+1). Processati 2 milione e 052.976tamponi (+9.861) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 14,32%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 69.341(+630), mentre i casi attivi sono 12.026. Di questi: 9.884 in isolamento, 132 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 58.734 i guariti e 581 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 24.642 (+272), mentre i casi attivi sono 6.923. Di questi, 6.852 in isolamento, 68 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 17.511 i guariti e 208 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 21.424 (+234) mentre gli attivi sono 11.336. Di questi: 11.324 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.944 i guariti e 144 i deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 17.300 (+157) mentre gli attivi sono 2.856, di cui 2.836 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 14.280 i guariti e 164 i deceduti.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 42.982 (+118), mentre i casi attivi sono 10.832. Di questi, 10.671 sono in isolamento, 153 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.333 guariti e 817 deceduti.