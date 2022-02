Scoperta perdita idrica a Crotone: prevista interruzione per una giornata

Martedì prossimo, 8 febbraio, in diverse aree di Crotone mancherà l'acqua per un'intera giornata. Lo annuncia il Comune a seguito della scoperta di una "improvvisa e copiosa dispersione" fatta dai tecnici della Congesi in un tratto centrale della rete idrica.

Il datto infatti si sarebbe verificato in un tratto di Via Santa Croce, ed il disservizio idrico riguarderà complessivamente i quartieri di Vescovatello, San Francesco, Fondo Gesù, Scintille, Stazione e Marinella, assieme a Via Giovanni Paolo II, Via Cutro, Via Mario Nicoletta, Piazza Pitagora, Via Poggioreale, Via Reggio, Corso Messina, Via Cristoforo Colombo, Via Interna Marina, Viale Regina Margherita, Via XXV Aprile, Via Torino, Via Primo Maggio, Via Vittorio Veneto, Via Messinetti, Largo Umberto I, Via Suriano e Via IV Novembre.

L'interruzione idrica partirà alle ore 9:00 e terminerà in previsione attorno alle 24:00. I volumi di acqua saranno comunque ottimizzati per ridurre al minimo il disagio.