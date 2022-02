Attimi di paura questa mattina a Borgia: un uomo ha accusato un malore mentre si trovava nell'ufficio postale, ma l'ambulanza giunta per soccorrerlo era sprovvista di un medico a bordo.



Necessario allertare l'elisoccorso, giunto in breve tempo da Lamezia Terme. L'uomo è stato così trasferito d'urgenza presso il nosocomio di Catanzaro, dove si trova ricoverato per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.