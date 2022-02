Serie B. Ternana-Reggina: nuovo comandante, stesso obiettivo per gli amaranto

Foto: Reggina 1914

Dopo la sosta per le Nazionali, dopo la fine della finestra invernale di calciomercato, si torna in campo. Gli amaranto hanno un nuovo allenatore, Roberto Stellone (ex amaranto anche lui) è stato chiamato a sostituire Domenico Toscano, dopo sole tre partite. Ci sono stati cambiamenti anche nella rosa, sono stati ceduti Liotti, Ricci, Gavioli e Laribi, oltre alla rescissione di Regini, mentre sono arrivati Giraudo, Aya, Kupisz, Lombardi oltre al ritorno di Folorunsho.

di G.S.M.

Domani pomeriggio gli amaranto saranno ospiti della Ternana, che nell'ultima giornata di campionato è stata sconfitta in casa dall'Ascoli e in classifica si trova un punto sopra la Reggina.

C'è molta curiosità sulla probabile formazione amaranto, sul modulo che utilizzerà Stellone e soprattutto sull'inserimento dei nuovi acquisti. Il candidato più probabile per una maglia da titolare è sicuramente Michael Folorunsho, tornato in riva allo Stretto dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione. Dubbi sulla presenza di Rivas e Stavropoulos, già indisponibili nell'ultima partita contro il Monza.

Nella Ternana, l'allenatore Cristiano Lucarelli sembra intenzionato ad optare per il 4-3-3, con l'inserimento del neo acquisto Bogdan in difesa.

In conferenza stampa, il nuovo allenatore amaranto Roberto Stellone si dimostra fiducioso per la sua nuova avventura e per il prosieguo del campionato: "In questa finestra di mercato molte squadre si sono rinforzate e tra queste c’è anche la Reggina. Abbiamo una rosa importante , ma soprattutto quello che vedo durante la settimana mi fa ben sperare. I ragazzi si sono messi tutti a disposizione, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, i risultati arriveranno".

A proposito degli avversari di domani: "La Ternana è una squadra ben organizzata, ha giocatori di qualità ed un ottimo allenatore. Nelle ultime partite, secondo me ha raccolto meno rispetto alle prestazioni che ha fatto. E' una squadra in salute, che calcia molto in porta. Le insidie ci sono in ogni partita, dobbiamo essere bravi a capire i momenti e metterci il massimo dell'impegno. Mi aspetto voglia, determinazione e spirito di sacrificio, componenti che i calciatori hanno nelle corde e devono mettere in campo. Sappiamo benissimo che ci vuole anche quel pizzico di fortuna, per ottenere un risultato che può fare cambiare tutto. Sono fiducioso, vedo la squadra allenarsi molto bene".

Sull'eventuale innesto immediato dei nuovi arrivi: "Sì, c’è questa possibilità".

Sono 15 i precedenti ufficiali, di cui 9 in serie B e 6 in C1, tra Ternana e Reggina al Liberati, con un bilancio di 1 sola vittoria amaranto, 6 rossoverdi e 8 pareggi. L'ultima sfida risale al 25 settembre 2019, finita 1-1

Arbitro dell'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato da Del Giovane e Cipriani, quarto ufficiale Giaccaglia. Alla VAR Banti e Ferrieri Caputi. Quattro precedenti di Santoro con la Reggina, l'ultimo il 2 ottobre 2021, Pisa-Reggina 2-0.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.