Trebisacce, smaltimento illecito e abbandono rifiuti. Scattano denunce e sequestro

Sanzioni e denunce a Trebisacce dove i carabinieri della stazione forestale hanno sequestrato un consistente cumulo di materiale da demolizione.

Si tratta di circa 40 tonnellate di rifiuti speciali prodotti da un’attività edilizia e costituiti da calcinacci, pietre, pezzi di mattoni e piastrelle, che erano stati accumulati in un oliveto sulle pendici del Monte Mostarico in contrada "Tuvolo" a Trebisacce.

Dopo aver notato che in zona un autocarro carico di rifiuti da demolizione si inoltrava per fare rientro dopo pochi minuti completamente scarico, i militari hanno avviato le indagini.

Hanno quindi scoperto che i rifiuti venivano accumulati su un terreno privato e per l'attività di trasporto e deposito il conducente del mezzo non ha esibito alcuna autorizzazione, da qui la denuncia per smaltimento illecito di rifiuti.

Alcune zone rurali della cittadina ionica oggetto dell’indiscriminato abbandono sono state controllate dai militari che hanno individuato alcuni cittadini, colti a gettare i rifiuti abbandonandoli nell'ambiente. A loro carico sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.