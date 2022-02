Delitto Macrì, Foschini assolto definitivamente

Assoluzione definitiva per Gianluigi Foschini. I giudici della Corte di Cassazione non hanno accolto il ricorso presentato dalla Procura generale di Catanzaro per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva assolto il 28enne crotonese accusato di aver ucciso Francesco Macrì.

L’omicidio è avvenuto nell’agosto del 2014, quando Macrì era seduto al tavolo di un bar in via Reggio a Crotone (LEGGI).



Foschini è stato arrestato nel 2018 dagli agenti della Mobile ed è stato poi condannato a 30 anni nel processo di primo grado (LEGGI).



In Corte d’Appello Foschini è stato assolto (QUI), situazione per la quale la Procura ha presentato un ricorso. Richiesta tuttavia rigettata dalla Cassazione.