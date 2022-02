Calabria solidale, un’antologia in aiuto a Medici con l’Africa Cuamm

Venti racconti brevi dedicati al tema dell’empatia. Venti racconti vincitori di un concorso nazionale promosso dall’agenzia letteraria calabrese “Grafèin” riuniti in un’antologia a carattere solidale. Le lettrici e i lettori che sceglieranno il testo sosterranno infatti la campagna di distribuzione di vaccini anti Covid-19 promossa dall’organizzazione non governativa “Medici con l’Africa Cuamm”.

Il testo è a cura di Laura Montuoro, editor e direttrice di Grafèin; la pubblicazione, a titolo gratuito, è della casa editrice calabrese Apollo Edizioni di Antonietta Meringola. “Nei tuoi panni. Racconti per Medici con l’Africa Cuamm” è il nome dell’antologia, il cui ricavato sarà destinato all’organizzazione non governativa, impegnata a distribuire i vaccini contro il coronavirus in diversi territori dell’Africa.

“Le vicissitudini storiche che stanno investendo la nostra contemporaneità, in concomitanza con la diffusione pandemica del virus Covid-19, ci insegnano che non ci si salva mai da soli: è questo il punto di partenza che anima le intenzioni concettuali sottese al nostro progetto”, scrive Laura Montuoro nella prefazione dell’antologia; un testo rappresentato in copertina da una ragazza con turbante come idea di un incontro delle diversità suggerita dalla fotografia di Carlo Cavazzuti.

“I racconti che seguono - si legge ancora nella prefazione - offrono al lettore tracce di umanità di cui fare tesoro per la crescita individuale e collettiva, il cui valore sta nella consapevolezza che nessun gesto di solidarietà sarà mai fine a se stesso e le distanze mai troppe per garantire il sostegno umanitario e la salute come diritto di ciascuno”.