Pallamano Crotone, tra le fila rossoblù arriva Jordy Alejandro Mera Llumitaxi

Parla spagnolo la Pallamano Crotone. e lo fa con Jordy Alejandro Mera Llumitaxi, per tutti Jordy, l’atleta con cittadinanza ecuadoriana arrivato in città la scorsa settimana.

Tesserato in extremis la scorsa settimana, la Federazione italiana ha ottenuto in pochissimi giorni il transfer internazionale Ihf, ed è riuscito a scendere in campo nella trasferta di Noci nella quale si è messo in evidenza mettendo a segno sei gol.

Tradizione pensante quella che attende lo spagnolo visto che la società in poche occasioni si è mossa per tesserare giocatori stranieri e quelli che sono arrivati hanno dimostrato la loro classe cristallina e hanno permesso alla squadra di fare il salto di qualità. Jordy è il settimo straniero che veste la maglia della Pallamano Crotone dopo Iancu, Heinz, Brakocevic, Maffei, Zervas e Rovcanin.

Per questo campionato la società, con a capo il presidente Giancarlo Giaquinta, ha fatto uno sforzo e compiuto una piccola impresa consegnando al tecnico Antonio Cusato un giovane di sicuro avvenire.

Giocatore classe 2001, proviene dal Club Balonmano Mislata di Valencia può ricoprire diversi ruoli. Anche se giovanissimo Jordy vanta già con un percorso sportivo di interesse nazionale in un paese, la Spagna, da sempre ai vertici della pallamano mondiale. Sono diverse infatti le convocazioni con le varie rappresentative giovanili iberiche.

Un rinforzo che va a completare una squadra che quest’anno ha dovuto riscontrare numerose partenze e rimasta orfana di giocatori chiave.