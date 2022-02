Morte Ginevra, “Primavera della Calabria” lancia mobilitazione

Anna Falcone, portavoce del laboratorio politico "Primavera della Calabria", lancia una mobilitazione pubblica, di cittadine e cittadini, senza sigle partitiche, per organizzare una manifestazione regionale e nazionale.

Richiesta avanzata dopo la morte della piccola Ginevra (QUI).

"Ginevra è morta a due anni, non di Covid, ma perché è nata nella Regione sbagliata con un servizio sanitario inadeguato”.

Per Anna Falcone e per il laboratorio “il tempo delle chiacchiere è finito. Serve reagire, e subito”. Per questo invita sul profilo Facebook a organizzare una manifestazione.