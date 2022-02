Cosenza. Resistenza e minacce a pubblico ufficiale, in manette 45enne

Pretendeva di essere ricoverato all’Annunziata di Cosenza senza che ci fossero i presupposti. Poi è andato in escandescenza e ha tentato di aggredire fisicamente, dopo averla minacciata, una dottoressa.

Per questo motivo un 45enne è stato arrestato dai carabinieri bruzi in flagranza di reato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari della radiomobile, nel corso di una perlustrazione, hanno raggiunto l’Annunziata dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Al pronto soccorso hanno tentato di far calmare l’uomo, ma questi ha opposto resistenza e, dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

Il Tribunale ha convalidato l'arresto in flagranza di reato e ha applicato la custodia cautelare in carcere. Il 45enne non appena appresa la misura cautelare a lui applicata è andato in escandescenza in aula, scagliandosi anche contro i militari.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che l'hanno sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio di natura psichiatrica. Per questo motivo, il Tribunale si è riservato di valutare la compatibilità con il carcere all'esito del Tso. L’uomo è stato così portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Marco di Catania.