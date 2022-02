Luzzi, Tavernise (M5S): “Regione chiarisca sui lavori messa in sicurezza centro abitato”

Davide Tavernise

“La Regione intervenga e chiarisca sull’intervento di messa in sicurezza del centro abitato, e di località Sambucina, nel Comune di Luzzi. Indichi, poi, una data per l’ultimazione dei lavori e soprattutto, quali iniziative intende intraprendere in merito alle irregolarità, segnalate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in località Sambucina, e alla frana occorsa nell’aprile del 2021 nel centro storico di Luzzi”. E’ quanto chiede in un’interrogazione Davide Tavernise, capogruppo del M5S, presso il Consiglio Regionale della Calabria.

“Con Decreto Commissariale n. 232 del 2016, veniva disposta– continua Tavernise - l'aggiudicazione definitiva degli interventi di mitigazione del rischio di frana, e di messa in sicurezza, del centro abitato, di località Sambucina e di località Castagna, nel Comune di Luzzi, per un importo pari a circa 1 milione di euro. Per assicurare il più opportuno raccordo, tra la struttura Commissariale ed il Comune di Luzzi, nelle azioni da intraprendere, e per la realizzazione dell’intervento, veniva, poi, disposta la sostituzione del RUP, inizialmente nominato, al fine di attuare l’intervento, ritenuto urgente e indifferibile”.