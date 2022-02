Covid in Calabria, tasso positività sale. In 24 ore 2.215 casi e otto decessi

Leggero balzo in avanti per i casi di Covid-19 in Calabria. In appena 24 ore i positivi sono 2.215, scoperti con 12.445 test effettuati e processati.

E sono otto i decessi, tre nel Crotonese, due nel Reggino, uno nel Catanzarese, Cosentino e Vibonese.

Un aumento dunque rispetto ai casi di ieri, quando i positivi sono stati 2.034 (LEGGI). Il tasso di positività sale dunque al 17.80%.

Così nel Reggino i positivi sono 851, 392 nel Crotonese, 355 nel Vibonese, 324 nel Cosentino, e 293 nel Catanzarese.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 176.029, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.913. I guariti di oggi sono 1.690, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 132.277. Gli attuali positivi sono in tutto 41.839 (+517).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 404 persone (-6), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 22 pazienti (+1). In terapia intensiva si trovano 41.413 persone (+522).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi si registrano 851 positivi su un totale di 68.711. Attualmente i casi attivi sono 10.016, di cui 137 in reparto (-2); 9 in terapia intensiva; 9.870 in isolamento domiciliare (-200). I casi chiusi sono 58.695, di cui 58.116 guariti (+1.051); 579 decessi (+2).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 42.864, oggi in 324. Attualmente i casi attivi sono 10.764, di cui 152 in reparto (-3); 7 in terapia intensiva (+2); 10.605 in isolamento domiciliare (+273). I casi chiusi sono 32.100, di cui 31.287 guariti (+51); 813 decessi (+1).

Nel Catanzarese le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 24.370, oggi sono 293. Attualmente i casi attivi sono 6.940, di cui 78 in reparto (+1); 5 in terapia intensiva (-1); 6.857 in isolamento domiciliare (+100). I casi chiusi sono 17.430, di cui 17.225 guariti (+192); 205 decessi (+1).

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 392 positivi su un totale di 17.143. Attualmente i casi attivi sono 2.764, di cui 21 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 2.743 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 14.379, di cui 14.216 guariti (+361); 163 decessi (+3).

Nel Vibonese oggi i positivi sono 355, mentre il computo totale si attesta a quota 21.0190. Attualmente i casi attivi sono 11.183, di cui 13 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 11.170 in isolamento domiciliare (+322). I casi chiusi sono 10.007, di cui 9.864 guariti (+35); 143 decessi (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione il totale è di 1.751 persone. Attualmente in reparto si trovano 3 pazienti; in terapia intensiva una; in isolamento domiciliare 168. I guariti sono 1.569; i decessi 10.