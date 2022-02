Calcio. Serie B: il portiere Tornaghi è del Crotone

Nuovo acquisto per il Football Club Crotone. Si tratta del portiere Paolo Tornaghi, 34 anni da compiere il prossimo 21 giugno. L’ufficialità è stata data dalla stessa società rossoblù.

Il neo estremo difensore del Crotone ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione per la prossima stagione.

Chi è Paolo Tornaghi?

Nato a Garbagnate Milanese, Tornaghi ha fatto scuola Inter. Esordisce tra i professionisti con il Como in seconda divisione nel 2008/2009 e nella sua carriera ha vestito, in Italia, anche le maglie di Rimini, Pro Patria e Olbia. Nel suo curriculum anche ben 6 campionati nella MLS tra Chicago Fire e Vancouver Whitecaps e una breve parentesi in Finalndia all’Helsinki. Da oggi metterà a disposizione della squadra rossoblù la sua grande esperienza.