Presunte molestie all’interno di un liceo: studentesse scatenano la protesta, occupato l’istituto

Sono molto pesanti le accuse per cui stamani un gruppo di studentesse del liceo scientifico "Valentini-Majorana" di Castrolibero, non soddisfatto della reazione della preside alla loro denuncia, ha deciso di scatenare una protesta.

Si parla di presunte molestie all’interno delle mura scolastiche, di atteggiamenti discriminatori, nonché della richiesta di materiale sessuale da parte di un professore che avrebbe ricambiato con la sufficienza nella sua materia.

Una brutta storia che, secondo quando dichiarato dalle studentesse, andrebbe avanti da anni e che, al momento, però, non risulta denunciata alle forze dell’ordine.

Le studentesse si sarebbero rivolte alla preside che però avrebbe sorvolato sulla cosa senza prendere seri provvedimenti e che, solo dopo la “bomba” esplosa oggi con la protesta, si sarebbe detta disponibile per un’indagine interna.

Per accendere ancor di più i riflettori sul caso, un’ex studentessa del liceo ha creato la pagina Instagram “call.out.valentini.majorana” dove ha raccolto e pubblicato le testimonianze di alcune studentesse. Per questo la dirigentesi è esposta con una querela per diffamazione nei confronti dei gestori della pagina.

Intanto antri studenti hanno lanciato una petizione su Change.org che in poche ore ha superato le 900 firme.

In attesa di una di una chiara posizione da parte della scuola, le studentesse hanno deciso di occupare l’istituto.