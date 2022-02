Pnrr: Occhiuto, “SS106 e porto Gioia Tauro priorità per la Calabria”

“Ho scritto al presidente Draghi perché nel Pnrr non ci sono opere strategiche per la Calabria. C’è l’Alta velocità ferroviaria che è finanziata con il fondo complementare, ma che produrrà effetti dal 2030 in poi. Ma intanto abbiamo tante opere che sarebbe importante realizzare - a cominciare dalla strada statale 106 - che però non sono finanziate”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista su SkyTg24.

“Ho chiesto a Draghi di investire nelle opere strategiche per fare di questa bellissima Regione che governo un territorio capace di svilupparsi”, ha aggiunto il Governatore.

“Bisogna anche intervenire sul porto di Gioia Tauro - ha dichiarato ancora Occhiuto- che si è sviluppato quasi nell’inerzia della politica ed è diventato uno dei grandi porti del Mediterraneo. Sul porto insiste una zona franca che potrebbe attrarre grossi investimenti. Su tutto questo vorrei che il governo aiutasse la mia Regione svolgendo un’azione mirata verso grandi gruppi che potrebbero allocarsi presso questa grande infrastruttura e creare sviluppo”.