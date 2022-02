Crotone. Guerra alla sosta selvaggia: oltre una sessantina di multe, due rimozioni

Prosegue l'attività di controllo e contrasto alla sosta selvaggia a Crotone, con la Polizia Locale impegnata tanto nel centro quanto nelle periferie. L'attività odierna ha portato ad ulteriori 62 sanzioni, alle quali si aggiungono 2 autovetture rimosse con l'ausilio del carro attrezzi.

In particolare, le sanzioni hanno riguardato: 36 auto parcheggiate in divieto di fermata; 11 veicoli parcheggiati sulle strisce pedonali; 8 auto parcheggiate in divieto di sosta; 3 auto parcheggiate al centro della carreggiata; 3 mezzi per sosta su canalizzazione; 1 auto parcheggiata sul marciapiede.

I controlli proseguiranno serrati in tutta la città.