Vibo, controllo straordinario del territorio: due denunce ed una segnalazione

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile e della Squadra Volante di Vibo Valentia: nei giorni scorsi sono state denunciate due persone per reati connessi alla droga, mentre una terza è stata segnalata al Prefetto.

Nello specifico, il primo caso riguarda due uomini che viaggiavano a bordo di un'auto nel pieno centro cittadino. Il loro fare sospetto, guardingo, ha attirato subito l'attenzione degli agenti, che hanno intimato lo stop alla vettura. Di tutta risposta, l'auto ha accellerato ed ha tentato la fuga, senza però riuscirci. I soggetti avevano cercato di sbarazzardi di alcuni oggetti lanciandoli dal finestrino, ma questi sono stati recuperati poco dopo dai poliziotti: trattavasi di involucri contenenti diversi dosi di marijuana. Per tali motivi, i due sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Un terzo soggetto invece è stato sorpreso mentre camminava a piedi nei pressi di una piazza, sempre con fare sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish. Per tali motivi l'uomo è stato segnalato al Prefetto per uso non terapeutico di sostante stupefacenti.

Un ultimo intervento invece ha riguardato una situazione più complessa: gli agenti sono intervenuti presso l'abitazione di un individuo affetto da problemi di natura comportamentale, che tuttavia era in possesso di diverse armi da fuoco ereditate dal padre. Onde evitare situazioni potenzialmente pericolose, le armi - due pistole ed un fucile - sono state sequestrate per ragioni di ordine e pubblica sicurezza nonchè di pubblica incolumità.