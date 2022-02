Truffa e abuso d’ufficio: assolto il proprietario delle Cantine Odoardi

Si è concluso con una assoluzione il procedimento intentato dal Consorzio Agricolo Scavigno contro Gregorio Lillo Odoardi, proprietario delle omonime cantine (QUI) difeso dall'avvocato Ferdinando Palumbo.

Secondo l'accusa, Odoardi avrebbe beneficiato di una prestazione sanitari grazie ad un presunto abuso d'ufficio, tesi definitivamente smontata da giudici che hanno sancito la completa assoluzione in quanto il fatto non è più previsto come reato. In merito invece ad una presunta truffa su erogazioni ricevute da enti pubblici tra il 2011 ed il 2013, è intervenuta la prescrizione.