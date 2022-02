Covid, oltre 2 mila casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore

I contagi stanno nuovamente risalendo in Calabria. È quanto emerge dalla lettura degli ultimi bollettini, in special modo da quello odierno che torna a segnare 2.034 nuovi casi, in aumento rispetto alle scorse settimane. Alto anche il numero dei decessi (+9) mentre si alleggerisce, di poco, la pressione sugli ospedale (-3).

Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+855), seguita da Crotone (+370), Vibo Valentia (+346), Catanzaro (+315) e Cosenza (+147). I restanti casi, invece, provengono da altra regione o stato (+1). Processati 2 milione e 030.670 tamponi (+11.640) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 17,47%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 67.860 (+855), mentre i casi attivi sono 10.218. Di questi: 10.070 in isolamento, 139 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 57.065 i guariti e 577 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 16.751 (+370) mentre gli attivi sono 2.736, di cui 2.716 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 13.855 i guariti e 160 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 20.835 (+346) mentre gli attivi sono 10.864. Di questi: 10.848 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.829 i guariti e 142 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 24.077 (+315), mentre i casi attivi sono 6.840. Di questi, 6.757 in isolamento, 77 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 17.033 i guariti e 204 decessi.

Nel cosentino infine i positivi riscontrati raggiungono quota 42.540 (+147), mentre i casi attivi sono 10.492. Di questi, 10.332 sono in isolamento, 155 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 31.236 guariti e 812 deceduti.