Ancora forti venti in tutto il centro-sud: Protezione Civile lancia l’allerta

Il miglioramento metereologico delle ultime ore non deve trarci in inganno: è in arrivo una nuova perturbazione che colpirà l'intero centro-sud, in particolar modo con forti venti e mareggiate. Lo annuncia la Protezione Civile, che ha diffuso apposita allerta metereologica che coinvolge Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

A partire dal pomeriggio di oggi, 2 febbraio, si assisterà ad un progressivo peggioramento metereologico. Il fronte di instabilità si sposterà dalla vicina Grecia alle coste italiane, provocando mareggiate e mari molto mossi, oltre a forte vento che potrà raggiungere l'intensità di burrasca.