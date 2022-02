Progetto “Uffici di Prossimità”, arriva l’adesione del Comune di San Giovanni in Fiore

Rosaria Succurro

"Il Comune di San Giovanni in Fiore ha aderito al progetto Uffici di prossimità, accolto dalla Regione Calabria e promosso dal ministero della Giustizia nel 2019". Ne dà notizia, in una nota, la sindaca Rosaria Succurro, che spiega:"L’abbiamo fatto convinti che la giustizia debba essere più vicina ai cittadini, che vada semplificato il loro rapporto con gli uffici giudiziari e, più in generale, con il relativo sistema".

"Il progetto, grazie alle sinergie istituzionali che ci vedono coinvolti, è finalizzato a costruire una giustizia di prossimità con punti di riferimento sul territorio, quindi con un accesso più agile alla giustizia; specie nei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nell’ambito della volontaria giurisdizione" prosegue la prima cittadina. "Così si concretizza un servizio a misura di cittadino e si sostengono le fasce deboli, attraverso l’apertura di Uffici di prossimità in collaborazione con i Tribunali e gli Enti".

"Si tratta di centri di orientamento ed informazione diffusi sul territorio, che tra l’altro consentiranno di delocalizzare diverse attività, prima fornite soltanto dagli uffici giudiziari, al fine di agevolare la vita delle persone" argomenta la Succurro. "Tra le funzioni previste vi sono l’orientamento, l’informazione e la consulenza sulle forme di protezione giuridica, anche mediante la distribuzione di materiale esplicativo. Ancora, i cittadini potranno reperire in ambito locale la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento e ricevere aiuto pratico nella redazione degli atti che le parti e gli ausiliari del giudice possono redigere senza bisogno di un legale.

"Sempre a livello locale, si potrà procedere agli invii telematici agli uffici giudiziari" conclude. "Si attendono benefici importanti in termini di sostegno ai cittadini, che risparmieranno tempo, spostamenti e fatiche. I ricorsi potranno essere più rapidi e si ridurranno le code nei Tribunali".