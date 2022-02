Gambarie, la Cisl chiede presenza stabile dei Vigili del Fuoco

"La Fns Cisl di Reggio Calabria fa proprio e rilancia l’appello del sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, circa l'importanza di far diventare presenza fissa il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Gambarie". Lo afferma in un comunicato il segretario generale Giuseppe Rodà.



"Proprio su questa necessità, nel settembre scorso, all’indomani dei funesti incendi che per la prima volta hanno interessato anche il Parco Nazionale d’Aspromonte, la Fns Cisl ha inviato ai vertici del Corpo un’articolata nota anche su questa questione; proposta successivamente inserita tra i punti cardine nella mozione congressuale del sindacato dei Vigili del Fuoco reggini" prosegue Rodà, che si auspica che tale missiva "non rimanga lettera morta, proprio in considerazione della complessità e dell’estensione di un territorio il quale, in circa 64 mila ettari, prevalentemente boscato, include 37 comuni con i suoi cittadini, una stazione sciistica e diversi sentieri naturistici tanto belli e suggestivi, quanto lunghi ed impegnativi".

"Numerose sono infatti le richieste di soccorso che giungono nella sala operativa del Comando Metropolitano dei Vigili del Fuoco per quel territorio, tra le quali numerose sono quelle riferite a soccorso a persona in prevalenza escursionisti e visitatori dispersi o comunque in difficoltà" conclude. "La Fns Cisl anche in questa occasione si pone quale forza sociale propositiva per la sicurezza e i diritti dei lavoratori e dei cittadini".