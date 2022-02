Reggio. Arrestati i presunti autori di furti in appartamento

Sono tre le persone ritenute responsabili di alcuni furti in appartamento ed arrestate a Reggio Calabria dagli agenti della Mobile. A loro carico sono emersi gravi indizi di colpevolezza per due furti commessi l’11 e il 27 gennaio scorsi, nel corso dei quali sono stati rubati preziosi, orologi, capi di abbigliamento e accessori.

Il provvedimento di fermo, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, è stato convalidato dal gip che ha disposto il carcere.

I tre sono stati identificati a seguito dell’analisi di diversi sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso agli agenti di individuare un appartamento nel quartiere Gebbione, dove dimoravano i fermati.

Nel corso di una perquisizione gli agenti hanno recuperato diversi oggetti di provenienza sospetta, poi effettivamente riconosciuti dalle vittime dei furti come di loro proprietà.

Il ritrovamento della refurtiva, insieme alla comparazione degli uomini con le immagini acquisite in occasione dei furti, hanno permesso di raccogliere prove sufficienti. I tre sono gravati da precedenti penali per furti commessi in diverse regioni di Italia.