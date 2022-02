Nuova giunta a Crotone, il sindaco Voce: “Nuovi ingressi e rivisitazioni delle deleghe”

“Non si è trattato solo di nuovi ingressi in giunta”, ma anche di quella che il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce definisce “rivisitazione delle deleghe per dare impulso e maggiore slancio a settori fondamenti per la vita cittadina”.

Così all’indomani del cambio in giunta (QUI), Voce ha presentato la nuova squadra di governo nel corso di una conferenza stampa. E si è detto certo che “Maria Bruni e Gianni Pitingolo sapranno dare il loro contributo alla squadra e alla città”.

“Ci attende la sfida del Pnnr, dobbiamo aprire i cantieri di Antica Kroton, intercettare finanziamenti per cambiare il volto della città, mettere in campo tutte le risorse che abbiamo a disposizione, rafforzare la macchina amministrativa” ha detto il sindaco che ha aggiunto che le scelte sono state condivise con la maggioranza in Consiglio e ha ribadito che si è trattato di un pit stop per mettere a punto la macchina ma che non esclude nel futuro ulteriori momenti di riflessione sempre nell’interesse della comunità amministrata.

Così a Sandro Cretella sono state affidate le funzioni di vicesindaco, Affari Generali, Personale, Organizzazione amministrativa, Avvocatura, Comunicazione e Informazione Istituzionale. A Luca Bossi Urbanistica, Trasporti, Sport, Impiantistica sportiva, Amministrazione Digitale, PNRR.

Ad Antonio Scandale Bilancio è andato l’assessorato al Patrimonio e Società partecipate, mentre a Natale Filiberto Attività Produttive, Fiere e mercati, Servizi demografici.

Rachele Via è l’assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura e Antica Kroton, Rossella Parise invece guiderà l’assessorato alla Legalità dell’azione amministrativa, Lavori Pubblici e Servizi tecnici, e Filly Pollinzi è assessora alle politiche sociali.

A Maria Bruni è andato l’assessorato alla Programmazione comunitaria, Programmi Complessi, Transizione Ecologica ed Energetica, Turismo, mentre a Giovanni Pitingolo quello relativo Verde pubblico, Decoro urbano, Randagismo, Tutela e valorizzazione del centro storico, Tutela e valorizzazione dei quartieri, Spettacolo.

Il sindaco ha ringraziato gli uscenti Carla Cortese, Ugo Carvelli e Ilario Sorgiovanni per il lavoro svolto.