Nuove assunzioni al Comune di Cassano allo Ionio. L’amministrazione intende infatti implementare la dotazione organica per potenziare alcuni settori trainanti. L’ha comunicato il sindaco Gianni Papasso.

Così per il 2022 sono previste 12 nuove assunzioni, di cui, 3 di categoria C e 1 di categoria D per il Settore Affari Generali, mediante avviso di scorrimento delle relative graduatorie; 6 vigili urbani di categoria C, il cui concorso è in atto; e 2 autisti di mezzi speciali.

Per il 2023, sono previste altre assunzioni: 2 vigili urbani di categoria D e 1 ingegnere/architetto di categoria D. Per quest’ultimo concorso, sono stati riaperti i termini di partecipazione al bando e 1 altro tecnico. Nell’agenda del governo cittadino, un’altra assunzione è prevista per l’anno 2024. Si tratta di 1 geologo.

È in fase di elaborazione il bando che prevede l’assunzione straordinaria, a tempo determinato, per 36 mesi, di 5/6 tecnici che dovranno far parte della task-force che si dovrà occupare della progettazione riferita al Pnrr.

“Sono sicuro - ha detto Papasso - che i nuovi innesti che seguiranno, oltre a far bene in termini occupazionali, contribuiranno a determinare maggiore efficacia ed efficienza nei servizi che il comune organizza ed eroga alla comunità locale”.