Emergenza covid a Mormanno: scuole chiuse fino al 12 febbraio

Scuole chiuse fino al 12 febbraio a Mormanno. Il sindaco Giuseppe Regina ha firmato un'ordinanza a seguito della crescita dei contagi da Covid 19 tra la popolazione studentesca.

Stop dunque alla didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. A Mormanno i casi di Covid-19 sono infatti 36, mentre in isolamento domiciliare si trovano 60 persone.

L'ordinanza punta a “prevenire un’eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di Mormanno, nonché contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19”. Così il primo cittadino dopo aver consultato la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo, che ha condiviso la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza, ha firmato il provvedimento.

La frequenza in presenza sarà garantita agli alunni con disabilità. Tuttavia l'amministrazione comunale si riserva di prolungare il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza “qualora la condizione di incertezza sanitaria dovesse peggiorare”.