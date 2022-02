SuperEnalotto: centrato un “5” da quasi 15 mila euro a Gioia Tauro

Un cinque che vale quasi 15mila è quello centrato da un fortunato giocatore di Gioia Tauro. La cittadina festeggia infatti una vincita da 14.842,73 euro al SuperEnalotto.

La giocata vincente è stata registrata in un’attività di via Nazionale 18 131. La rincorsa al Jackpot ripartirà nel prossimo concorso quando saranno messi in palio 150,2 milioni di euro.

In Calabria l'ultimo "6" è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.