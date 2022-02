XXI Coppa città di Rotonda, trofeo Esposito allo Sci club Montenero

È andato allo Sci club Montenero la XXI Coppa Città di Rotonda, che si è svolta sulle piste del Centro Fondo Carlomagno di San Giovanni in Fiore.

Hanno partecipato gli atleti degli sci club Montenero per la Calabria, Terranova di Pollino e Rotonda per la Basilicata, quest’ultimo organizzatore e promotore della storica manifestazione di sci nordico.

Le categorie U14, U16, U18 e Seniores hanno gareggiato per l'assegnazione dei titoli di campione regionale sprint in tecnica libera, mentre i fondisti appartenenti alle categorie U12, U10 e U8 si sono dati battaglia lungo un percorso Gimkana sempre in tecnica libera.

Si è aggiudicato il V Trofeo Tonino Esposito lo sci club Montenero, ma ottimi risultati si sono registrati fra gli atleti di tutti e tre le compagini presenti, salutati con soddisfazione dalla presidente del Cal Bianca Zupi e dal responsabile del settore Fondo Pino Mirarchi.

Iole Esposito, presidente dello sci club Rotonda, ha ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, in particolare i volontari del Montenero e gli addetti del Centro Fondo silano insieme alla dirigenza del Cal, esprimendo infine la sua gratitudine agli associati che hanno risposto positivamente nonostante le difficoltà incontrate nell'organizzazione della manifestazione.

I prossimi appuntamenti in calendario per la stagione agonistica Fisi sono la prima tappa del Criterium Interappenninico, in Sicilia il 5 e 6 febbraio, e i Campionati Regionali in Tecnica Classica, a San Giovanni in Fiore il 13 febbraio.