Imprenditore di successo e “volto pubblico” della ‘ndrangheta emiliana, sigilli a beni per 10mln

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un importante patrimonio, composto da beni per un valore stimato in più di 10 milioni di euro, è stato sequestrato ad un uomo ritenuto far parte della ‘ndrangheta attiva in Emilia Romagna.

Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, ha interessato due società del settore edile; 71 immobili ubicati nelle province di Reggio Emilia, Brescia e Crotone; due autovetture e numerosi rapporti bancari.

L’uomo, finito in carcere nel gennaio 2015 nell’ambito della nota operazione “Aemilia” (QUI), è stato condannato nel 2018, dal Tribunale di Reggio Emilia, a 19 anni di reclusione, pena successivamente rideterminata, in Appello, a 13 anni, per associazione mafiosa e detenzione illegale di armi e munizioni.

Secondo quanto emerso dalle indagini - svolte sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e corroborate dalle testimonianze di diversi collaboratori di giustizia - avrebbe avuto il ruolo di “volto pubblico” della associazione mafiosa, in grado, come imprenditore di successo, “di fungere da chiave di accesso per i sodali negli ambienti della imprenditoria e delle Istituzioni”, sostengono gli inquirenti.

Gli accertamenti effettuati dalla Dia hanno portato a far ritenere, come riconosciuto dal Tribunale del capoluogo emiliano, una netta sproporzione tra i suoi redditi dichiarati e il patrimonio accumulato.