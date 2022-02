Studenti trovano portafoglio con 1.500 euro e cellulare: restituiti al proprietario

Hanno trovato un portafoglio con 1500 euro, un cellulare e altri oggetti personali e li hanno restituiti al proprietario. È successo a Trebisacce dove tre liceali, in attesa in entrare a scuola, hanno notato un fagotto su una panchina, hanno subito visto il portafoglio, il cellulare di ultima generazione, una giacca e altri effetti personali. Hanno quindi deciso di consegnare quanto trovato ai bidelli della scuola.

La dirigente scolastica ha contattato i carabinieri e in poco tempo un militare ha raggiunto la scuola, dove ha sentito i liceali. Mentre i ragazzi raccontavano quanto accaduto, il cellulare trovato ha iniziato a squillare. Era il proprietario che voleva recuperare gli oggetti smarriti, per un valore complessivo di 2.500 euro. Il carabinieri ha quindi rassicurato il proprietario che gli oggetti erano stati ritrovati e li ha quindi riconsegnati in caserma.

Subito dopo, due giovani extracomunitari si sono presentati a scuola per ringraziare i tre ragazzi, hanno insistito di accettare una ricompensa, ma i ragazzi hanno rifiutato.