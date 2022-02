Blitz anti ‘ndrangheta in Lombardia, 43 rinvii a giudizio

Processo per 43 persone, indagate nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia e il clan Molè (QUI).



La Procura della Repubblica di Milano ha infatti chiesto il processo per le persone coinvolte nella maxi inchiesta che, coordinata anche dalle Dda di Reggio Calabria e Firenze, ha portato a oltre 100 misure cautelari eseguite in tutta Italia.

Dopo qualche giorno dal blitz, i giudici di diverse sedi avevano convalidato 48 dei 54 fermi (LEGGI), e quindi emesso diverse misure cautelari a carico degli indagati del filone lombardo, coordinato dai pm Sara Ombra e Pasquale Addesso. Quattro persone si erano rese irreperibili, mentre altre due vennero bloccate in Svizzera.

Nel frattempo alcuni indagati hanno chiesto il patteggiamento, mentre per altri sono in corso le procedure di estradizione. Ma per i rimanenti, 43, è stata avanzata la richiesta del processo.