Covid, curva contagi stabile in Calabria: in 24 ore 1.619 casi e nove morti

Ancora morti in Calabria per il coronavirus. Nelle ultime 24 ore nove persone, cinque nel Reggino, una nel Cosentino e tre nel Catanzarese sono decedute. Mentre i positivi di oggi sono 1.619, un dato in aumento rispetto a ieri quando i casi sono stati 1.195 (LEGGI).



Tuttavia nell’ultima giornata sono stati effettuati più tamponi, ovvero 10.619 4mila in più rispetto alla giornata di ieri.

Se il numero più alto dei casi si registra nel Reggino con i suoi 749 nuovi positivi, il maggior numero è invece a Crotone (+105). Sono 356 i casi nel Catanzarese, 300 nel Vibonese e 107 nel Cosentino.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 171.780, mentre i decessi totali sono: 1.896. I guariti di oggi sono 1.447, per un totale di 129.052 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 40.832 (+163).

Aumentano i ricoveri in Calabria, dove attualmente sono ricoverati 411 pazienti (+10), sette nel Cosentino, due nel Catanzarese e uno nel Reggino. In terapia intensiva si trovano invece 23 persone (-1), mentre in isolamento domiciliare sono in 40.398 (+154).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi si registrano 749 nuovi positivi, per un totale di 67.005. Attualmente i casi attivi sono 10.346, di cui 143 in reparto (+1); 9 in terapia intensiva (-1); 10.194 in isolamento domiciliare (-322). I casi chiusi sono 56.659, di cui 56.083 guariti (+1.066); 576 decessi (+5).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 42.393, oggi in 107. Attualmente i casi attivi sono 10.421, di cui 153 in reparto (+7); 5 in terapia intensiva; 10.263 in isolamento domiciliare (+57). I casi chiusi sono 31.972, di cui 31.162 guariti (+42); 810 decessi (+1). Nel conteggio di Cosenza ci sono inoltre due nuovi casi a domicilio di residenti fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi delle ultime 24 ore sono 356, da febbraio sono 23.762. Attualmente i casi attivi sono 6.818, di cui 79 in reparto (+2); 8 in terapia intensiva; 6.731 in isolamento domiciliare (+85). I casi chiusi sono 16.944, di cui 16.743 guariti (+266); 201 decessi (+3).

Nel Crotonese il computo totale è 16.381, i positivi di oggi 105. Attualmente i casi attivi sono 2.536, di cui 19 in reparto; 0 in terapia intensiva; 2.517 in isolamento domiciliare (+62). I casi chiusi sono 13.845 di cui, 13.687 guariti (+43); 158 decessi.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 300 per un totale di 20.489. Attualmente i casi attivi sono 10.540, di cui 15 in reparto; 0 in terapia intensiva; 10.525 in isolamento domiciliare (+270). I casi chiusi sono 9.949, di cui 9.808 guariti (+30); 141 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, il totale dei positivi è: 1.750, mentre oggi i casi registrati sono due. Al momento due pazienti sono ricoverati in reparto; uno in terapia intensiva; 168 (+2) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.569; i decessi 10.