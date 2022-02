Cassano, consegnati i lavori per il recupero dell’ex mattatoio

Consegnati i lavori per realizzazione del progetto definitivo per il recupero dell’ex mattatoio di Cassano allo Ionio.

L’immobile, nel 2012, è stato già oggetto di un primo intervento di adeguamento e ristrutturazione ed è tuttora adibito, almeno per i due terzi, a Centro Polifunzionale per migranti, gestito dal Cidis Onlus. La parte rimanente non è invece stata oggetto di interventi di manutenzione, se non per il solo rifacimento del tetto di copertura.

La struttura verrà trasformata in alloggi sociali con cucina, soggiorno, tre stanze da letto, due bagni, un ripostiglio e un locale tecnico, per complessivi 5 posti letti. Sarà, chiaramente, una residenza di transizione per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per l’arrivo di migranti senza dimora.

L’importo complessivo dei lavori è di 123.372 euro cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e l’IVA al 10%. La spesa complessiva di 173.469 euro che prevede anche l’arredamento degli ambienti che verranno realizzati per la residenza sociale.