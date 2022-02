Lamezia. Furti nel centro commerciale, in quattro finiscono in carcere

Un uomo e tre donne sono fini in carcere, rispettivamente in quelli di Cosenza e Castrovillari, con l’accusa di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito.

Dopo le denunce delle vittime la Procura della città della Piana ha avviato le indagini, affidate ai carabinieri della stazione di Lamezia Terme Principale e Pianopoli.

I militari hanno “setacciato” le immagini registrate dalla videosorveglianza cittadina per far luce su alcuni furti di capi d’abbigliamento, del valore di circa 1600 euro, avvenuti nei negozi che si trovano nel centro commerciale Due Mari di Maida; e quello di un portafoglio trafugato invece alla dipendente di in un negozio cinese e contenente una postepay.

I “colpi” sono stati messi a segno tra l’ottobre del 2020 ed il luglio del 2021. Il metodo è stato sempre e più o meno lo stesso: uno dei malviventi avrebbe atteso che i commessi fossero impegnati e danneggiati i sistemi anti taccheggio avrebbero preso i vestiti e con disinvoltura guadagnato l’uscita.

Con la postepay rubata, inoltre, gli arrestati avrebbero effettuato – in pochi minuti - diversi acquisti in profumeria e in negozi d’abbigliamento, per un totale di circa 1800 euro.