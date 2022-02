Scontro tra due auto sulla Sp 168/1: due feriti nel catanzarese

Due auto, Fiat Panda ed una Fiat Brava , sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco dopo le ore 12 sulla SP168/1 nella zona industriale del comune di Marcellinara, nel catanzarese.

Feriti i due conducenti che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Illesa un'altra donna che viaggiava come passeggera a bordo della Fiat Brava.

Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, il cui intervento è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità nel tratto di complanare interessata dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso.