Calcio. Esordio in serie B per l’osservatore arbitrale Pierpaolo Le Fosse

Pierpaolo Le Fosse della Sezione AIA (Associazione Italiani Arbitri) di Rossano ha esordito, come Osservatore Arbitrale, in Serie B nella gara di campionato tra Vicenza-Cittadella allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza.

Pierpaolo Le Fosse, arbitro dal 1993, ha diretto numerose gare in diversi campionati dilettantistici. Dal 2002 al 2006 ha svolto il ruolo di Assistente Arbitrale in Serie D. Nel mese di luglio 2007 ottiene, dopo alcuni anni di gavetta, la qualifica di Osservatore Arbitrale. Dal 2013 al 2015, inoltre, è stato a disposizione della Commissione Arbitrale Interregionale e, dal 2015 al 2020, della Commissione Arbitrale in Serie D. Ha terminato la stagione sportiva 2019/2020 al primo posto in graduatoria in Italia guadagnandosi la promozione alla Commissione Arbitri in Serie C.

Dalla stagione 2021/2022 viene inserito nel nuovo organico della CON Prof (Commissione Osservatori e Professionisti). Domenica 23 gennaio 2022 ha fatto il suo esordio in Serie B, come Osservatore Arbitrale, per quanto riguarda la ventesima giornata di Campionato nella gara che si è disputata allo stadio “Romeo Menti” tra Vicenza e Cittadella.

Piena soddisfazione è stata manifestata dal Presidente della Sezione AIA di Rossano, Francesco Filomia, per l'importante traguardo raggiunto dal tesserato Pierpaolo Le Fosse che ha esordito, come Osservatore Arbitrale, in Serie B.